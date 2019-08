Sonntags auf der Terrasse mit Moonbootica & Saschko

Terrassensaison 2019, wir biegen in die Finalrunde ein. Nur noch Hits und Freunde. Sonntag, Terrasse, Moonbootica. Saschko. Da brauchste nicht mehr zum Mond fliegen, Kowalski am HBF reicht.

Und unsere Stammgäste Moonbootica aus dem manchmal etwas verregnetem Hamburg wollen auch dieses Jahr gerne einmal auf unserem Sonnendeck spielen. Wir freuen uns darauf, wie sie erneut die Stimmung am Sonntagmittag einfangen und in ihr Set integrieren. Wer bei drei nicht aufm Baum ist, wird ganz schnell zum Mond geschossen. Denn wer will schon zum Mars, wenn Moonbootica am Start ist?

Sonntags auf der Terrasse

Sonntag, 01. September, bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr

Line-up

Moonbootica (Moonbootique)

Saschko