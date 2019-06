Sonntags auf der Terrasse mit Ocean & Adi Dassler

Kowalski

Sonntags bisschen abdissoluten, why not? Unser Second Floor-Ass Adi Dassler muss mal raus an die Luft und die Terrassen- Atmo feelen, seinen Regenschirm aufspannen und sich dabei so richtig Adi-esk verklangkünsteln, wie man ihn liebt und kennt.

Hat zuletzt eine schöne, Open Air-taugliche EP auf dem Romantica Label veröffentlicht, die wird dich ganz schön „away“ schicken. Dazu noch unser reanimierter Ocean, der immer noch auflegt, als wäre er nie weggewesen und wahnsinnig feinfühlige Sonnen-Klänge kredenzen kann, und dein Sonntag ist perfekt und sowieso besser als jede Tatort-Wiederholung. Yoga-Sonnengruß und bis dahin.

dissolute goes Terrasse

Sonntag, 07. Juli, bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr

Einlass ab 21 Jahren

Lineup

Adi Dassler

Ocean