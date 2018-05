Sonntags auf der Terrasse - Ninetoes, Alvin Kyer & Eliano

Sonntags ist für Bett und Couch? No way. Ninetoes tut heute upstanden wie seine aktuelle Single auf Moon Harbour und legt sich auf unserer Terrasse nieder. Hat er sich neulich im Testlauf angeschaut und war sofort verliebt, logisch, wir sind ja auch verliebt in unsere Terrasse.

Und Ninetoes im Kowalski geht sowieso immer, hello again.Seit letztem Gastspiel im Kowalski ist bei Ninetoes alles beim Alten geblieben. Heißt: Globetrotting, Kontinente-Hopping, Check-in, Check-out, jede Nacht eine andere Kanzel und wenn er nicht gerade seine DJ-Sets auf der gesamten Erde verstreut, produziert er neue Tracks für unzählige Labels. Also wirklich alles beim Alten und dabei wird er jeden Tag ein Stückchen bekannter. „Finder“ hat ihn im Sommer 2013 groß gemacht, seine schwäbischen Wurzeln ließen ihn dran bleiben und nicht nur auf dem Erfolg ausruhen. Schaffer-Nation No. 1. Das kann auch im Techno-House-Geschäft von Vorteil sein. Und dann werden die Sonntage noch schöner.

www.facebook.com/ninetoes78

www.facebook.com/alvinkyer

www.facebook.com/elianomusic