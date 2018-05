Monkey Safari plus Kowalski gleich total bescheuert geil, Monkey Safari plus sonntags auf der Terrasse gleich absolut stunning epic. Wir haben mal auf Facebook ein Video mit den zwei Halleschen in unserem kleinen Freiluftstadion gepostet, das hat Reichweite sag ich dir, da bekommt jede Marke Neidpickel.

Und jetzt alle Pickel ausdrücken oder kaschieren, zieh‘ den durchlässigen Festival-Cardigan über die Hotpants, Kowalski-Fächer auf und lass die Monkeys auf die Terrasse. Da freut sich unser Gorilla.Die einen servieren für ihre guten Freunde den besten Ouzo, wir bieten guten Freunden den besten Sonntagmittag auf unserer Terrasse. Unsere Rekordgäste reisen zum sechsten (!) Mal ins Kowalski und machen bisschen Hi Life. Dabei haben sie nicht nur ihre zwei Edelbodys dabei, sondern das immer noch neue Album „Odyssey“, Remixe für Blond:ish, Guy Gerber, Josh Wink oder John Digweed, der sich übrigens letztes Jahr ihren Brecher „Oxy“ für sein Label Bedrock gesichert hat. Monkey Safari aus Halle an der Saale sind endgültig im globalen Dance-Zirkus angekommen, aber Hauptsache sie feiern den Zirkus, den ihr auf der Terrasse veranstaltet. Safe.

Monkey Safari (Hommage)

Dj Ocean Seven