Sonntags auf der Terrasse

Absolutes Bachstelzen-Fusion-Lebensgefühl an diesem Sonntag auf unserer Terrasse: Pauli Pocket, die einst ihre Platten (immer die richtigen natürlich) in einer Plastiktüte durch die Gegend geschleppt hat („Money can buy you a record case but not the right attitude!“), bewegte erst kürzlich die riesige Crowd bei der Fusion auf der spektakulären Turmbühne zur besten Sonnenaufgangszeit. Mehr Ritterschlag geht aktuell in der Deutschen Festivalszene wohl kaum.

David Dorad hingegen ist einer der Gründer des Bachstelzen-Kollektiv, die wiederum seit Jahren fester Bestandteil der Fusion ist. Dorad legt seit 1994 auf und das hört man: Bei seinen Sets soll sich jeder wohlfühlen, egal ob Hippie, Yuppie oder Punk, egal ob technoid, deep oder funky. Klingt nach einer Initiativbewegung für unsere Terrasse, ein Biotop der Diversität, jeder ist willkommen. The Guerilla is watching you!

(Bei schlechtem Wetter findet das Date eine Woche später, am Sonntag. 18. August statt.)

www.facebook.com/D.Dorad

www.facebook.com/PauliPocket1

bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr

Einlass ab 21 Jahren