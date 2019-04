Sonntags-Matinee mit Eva Rochow und Hartmut Boger

„Stellt den Menschen und nicht den Stoff in den Mittelpunkt!“ Theodor Bäuerle und die demokratische Volksbildung – aktueller denn je?

Theodor Bäuerle (1882 – 1956) war eine der führenden und prägenden Persönlichkeiten der demokratischen Volksbildung in der Weimarer Zeit; er gründete zusammen mit Robert Bosch 1918 den Verein zur Förderung der Volksbildung, dessen Direktor er bis 1936 war. 1923 initiierte er den „Hohenrodter Bund“, das bedeutendste Diskussionsforum für die Entwicklung der Volksbildung jener Jahre. Seine Mitgliedschaft im Widerstandskreis um Robert Bosch und Carl Goerdeler führte zu mehreren Verhaftungen und Verhören durch die Gestapo. Von 1947 bis 1951 war er Kultminister von Württemberg-Baden.

Eva Rochow, Enkelin Theodor Bäuerles, pensionierte Oberstudiendirektorin und seit 2004 Vorstandsvorsitzende der Volkshochschule Rottenburg am Neckar e.V., und Hartmut Boger, seit über 40 Jahren an mehreren Volkshochschulen in verschiedenen Funktionen aktiv, vergegenwärtigen im Gespräch das verdienstvolle Wirken Bäuerles und stellen die Frage, welche seiner Gedanken heute noch die Erwachsenenbildung befruchten können.

