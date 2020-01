Sonntagscafé für Trauernde

Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen eingeladen.

Der Sonntag ist für Menschen die trauern oft ein schwieriger Tag. Das Alleinsein zeigt sich noch deutlicher, als an den Werktagen.

Wir möchten Ihnen in freundlicher Atmosphäre die Gemeinschaft anderer Betroffener ermöglichen. Gemeinsam tauschen wir uns über Themen in der Trauer aus und wollen trotz allem Kummer ermutigt in die neue Woche gehen.

Gern dürfen Sie sich unter der Telefonnummer 07032-2061155 anmelden. Aber auch ohne Anmeldung sind Sie herzlich willkommen.

Termine 2019: jeden 1. Sonntag im Monat, jeweils von 15:00 Uhr bis 17:00