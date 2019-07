Sonderführung „Mein Wildbad“

Bis Anfang Oktober lädt es an allen Sonn- und an ausgewählten Feiertagen von 13.30 bis 17 Uhr zur Begegnung und zum Genuss im schönen Wildbad-Ambiente ein. An den meisten Sonntagen gibt es darüber hinaus im Rokokosaal um 15 Uhr noch besondere musikalische, literarische oder andere kulturelle Akzente. Wenn es die Temperaturen zuließen, auch auf der Sonnenterrasse des Wildbads.