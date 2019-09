Digitalisierung als Bildungsauftrag – „Alter Wein in neuen Schläuchen“ oder eine neue Herausforderung für Unternehmen, Mitarbeitende, Verbände und Gesellschaft, und nicht zuletzt für die Kirche?

Der Technologieschub aktueller Digitalisierungstrends beinhaltet eine große Bildungsherausforderung. Die Einführung neuer digitaler Systeme führt zu veränderten betrieblichen Prozessen, in denen sich Aufgabenprofile massiv verändern. Zudem werden in manchen Branchen Arbeitsplätze mit den dazu gehörigen Aufgaben und Qualifikationen zunehmend wegfallen. Was muss das Bildungswesen hier leisten, um alle Menschen mitzunehmen, die für die alten, aber nicht für neu entstehende Aufgaben ausgebildet sind? Und welche Chancen bietet dabei die Digitalisierung von Bildungsprozessen in Betrieben und bei Bildungsträgern wie im staatlichen Bildungssystem?

Beim 9. FORUM Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt wollen wir diese Fragen diskutieren mit Vertreter*innen aus Betrieben, Gewerkschaften, Verbänden, Bildungsträgern, der Politik – und sehr gerne auch Ihnen.

Das Jugendstilambiente Wildbad im wunderschön herbstlichen Taubertal bietet dafür einen inspirierenden Rahmen.