Sonntagsführung: Macher – Kämpfer – Bewahrer. August Weygang’s Leben im Spiegel seiner Zeit.

August Weygang wurde 1859 geboren. Im gleichen Jahr wurde das Rote Kreuz gegründet und Bismarck schmiedete an der Einheit des deutschen Reiches. Wenige Jahre später wurde Öhringen ans Eisenbahnnetz angeschlossen.

August Weygang war Zeuge einer sehr wechselvollen Zeitgeschichte: Die Gründerzeit in der alles machbar schien und der 1. Weltkrieg mit anschließender Inflation in der sein gutgehendes Geschäft in die Knie ging. Anschließend die 30iger Jahre, welche geprägt von Hitlers Machtübernahme und einem erneuten Verlust seines Geschäftes einhergingen.

Diese Führung schildert die politischen und gesellschaftlichen Umstände zu Lebzeiten August Weygangs und die Folgen, die nicht nur für sein Leben von Bedeutung waren.