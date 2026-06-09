Sonntagsführung: Museumsdetektive - auf Spurensuche im Weygang-Museum

Bei einer interaktiven Rallye können die Kinder gemeinsam mit einer Museumspädagogin auf eine Entdeckungsreise durch das Weygang-Museum gehen.

Anhand von Rätseln lernen die Kinder dabei spannende Geschichten aus dem Leben und der Zeit des Zinnfabrikanten August Weygangs kennen.

Eine museumspädagogische Führung für Kindergarten- und Grundschulkinder zu verschiedenen Exponaten in unserer Ausstellung. Die Rally wurde in diesem Jahr überarbeitet, also können auch die Kinder teilnehmen, die bereits letztes Jahr mitgemacht haben.

Führung mit Ilse Lenz.

Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Spenden sind immer willkommen.