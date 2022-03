Sonntagsführungen im Hölderlinturm

Das Museum Hölderlinturm bietet an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat um 14 Uhr eine einstündige Führung durch die Dauerausstellung an. In deren Mittelpunkt steht Friedrich Hölderlins zweite Lebenshälfte, die er ab 1807 in dem nach ihm benannten Tübinger Turm verbracht hat.

Die Ausstellung widmet sich der Schönheit von Hölderlins Turmgedichten und zeigt überlieferte Manuskripte sowie Besucherberichte. Dabei lässt sie die viel diskutierte Frage nach Hölderlins geistigem Zustand bewusst unbeantwortet. Ausgestellt sind zudem Informationen zu Hölderlins Studienjahren am Evangelischen Stift, den dort geknüpften Freundschaften, seinen ersten Gedichtveröffentlichungen und seinen außerhalb von Tübingen entstandenen Werken. Ein allgemeiner Rundgang gibt Einblick in Hölderlins Leben, Werk und seine letzte Wohnstätte. Über zehn Räume und zwei Etagen hinweg können Besucherinnen und Besucher Hölderlins große Wirkung auf die Literatur, Musik und Kunst verfolgen und den stilistischen Eigenheiten seiner Gedichte nachspüren.

Derzeit gelten die 2G+-Regel und Maskenpflicht.

Eine telefonische Voranmeldung ist während der Öffnungszeiten (Donnerstag bis Montag von 11 bis 17 Uhr) unter 07071 204-1862 möglich. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt an der Museumskasse.