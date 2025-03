Sonntagsführungen im Hölderlinturm

Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat bieten wir eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung an. Der 60-minütige Rundgang führt durch alle Räume der Ausstellung und vermittelt anhand überlieferter Manuskripte, Dokumente und Besucherberichte Hölderlins Lebensalltag und poetisches Schaffen während seiner letzten 36 Jahre im Turm. Auch Hölderlins Studienjahre am Evangelischen Stift, die dort geknüpften Freundschaften und ersten Gedicht Veröffentlichungen sowie die außerhalb Tübingens entstandenen Werke werden an anschaulichen Zeugnissen thematisiert. Darüber hinaus verfolgt der Rundgang Hölderlins große Wirkung auf die Literatur, Musik und Kunst und spürt den stilistischen Eigenheiten seiner Gedichte nach.