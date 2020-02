Sonntagsführung

Immer sonntags um 15 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, in einer öffentlichen Themenführung mehr über die Ausstellungen des Stadtmuseums Tübingen zu erfahren. Die Führungen legen verschiedene Schwerpunkte und beleuchten jeweils ganz unterschiedliche Aspekte der aktuellen Sonderausstellung oder der Dauerausstellungen.

Kommen Sie mit auf eine Reise zurück in die Geschichte der Stadt Tübingen. Erfahren Sie immer wieder neue spannende Aspekte über diese facettenreiche Stadt. Oder lassen Sie sich entführen in die faszinierende Welt der Scherenschnittkunst in der weltgrößten Präsentation des Gesamtwerks von Lotte Reiniger. Spannende Themen erwarten Sie außerdem in den regelmäßig wechselnden Sonderausstellungen des Stadtmuseums.