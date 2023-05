Ellwanger Schlosskonzert mit Annabel Hauk (Cello) und Alexander Vorontsov (Klavier)

Annabel Hauk wurde 1999 in Frankfurt am Main geboren und begann im Alter von 5 Jahren Cello zu spielen. Von 2012 bis 2017 war sie Schülerin von Prof. Istvan Vardai in der Förderklasse des Feuermannkonservatoriums der Kronberg-Academy und hat anschließend ihr Bachelor Studium am New England Conservatory (NEC) in Boston in der Klasse von Prof. Laurence Lesser absolviert. Sie war Teilnehmerin verschiedener Festivals und Meisterkurse, wie dem Pyeong Chang Music Festival 2017 in Südkorea bei Hans Jensen und Lluis Claret und gab Recitals bei Festivals wie dem Rheingau-Musikfestival, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und dem Sandsteinfestival. Als Solistin konzertierte sie u. a. mit den Heidelberger Symphonikern im Rahmen der Mozartwoche Schwetzingen, beim Solistenkonzert der Philharmonie Baden Baden und mit dem Philharmonischen Orchester Trier.

Der 26-jährige Pianist Alexander Vorontsov studierte in der Klasse des Pianisten Lars Vogt an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Als Solist und Kammermusikpartner besitzt Alexander über jahrelange Konzerterfahrung und trat u.a. in der Berliner Philharmonie, in der Elbphilharmonie Hamburg, im Mariinsky-Theater St. Petersburg sowie in vielen Ländern Europas und Asiens auf. In Kammermusikkonzerten spielte er mit Künstlern wie Christian Tetzlaff, Yura Lee, Alban Gerhardt oder Gustav Rivinius. In Wettbewerben wurde Alexander national und international als Solist und Kammermusikpartner ausgezeichnet. Musikalische Impulse erhielt er bei Meisterkursen, u.a. mit den Professoren Andrea Bonatta, Eberhard Feltz, Bernd Goetzke, Arie Vardi als auch Gabor Takasz-Nagy.

Programm:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) - Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 1 in F-Dur Op. 5 Nr. 1

Johannes Brahms (1833 – 1897) - Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 in F-Dur Op. 99

Sergej Prokofiev (1891 – 1953) -Sonate für Violoncello und Klavier in C-Dur Op. 119

Sergej Rachmaninoff (1873 – 1943) - Vocalise Op. 34