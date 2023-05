Konzert mit Renato Tejada

Renato Tejada ist ein peruanischer Sänger und Songwriter, dessen Lieder eine Reise durch die Zeit und verschiedene Orte Lateinamerikas sind. Seine melodische Stimme vermittelt tiefe emotionale und sentimentale Empfindungen. In Deutschland lebend, beschreibt er mit großer künstlerischer Begabung die Geographie und die Gefühle der spanischsprachigen Völker. Er bereitet derzeit sein Debütalbum als Solokünstler vor und tritt auf den besten Bühnen in Nürnberg auf, entweder als Solist oder als Sänger in verschiedenen Musikgruppen wie "Chakana", "Renato y Tico" und "CaminoSur" sowie mit Renato Tejada und "La banda del Tunel". Renato Tejada ist eine der erfrischendsten Erscheinungen in der spanischen Musikszene Deutschlands und bietet dem Publikum eine einzigartige musikalische Erfahrung.

Bei schlechter Witterung wird das Konzert auf Samstag, den 1. Juli verschoben.