Die Evergreens

Sonntagsmatinée

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach

Zum wiederholten Male zu Besuch in Bad Urach: Die Gesangsgruppe mit Instrumentalbegleitung "Die Evergreens" aus Neuffen. 

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm von Instrumental- und Vokalmusik aus Oper, Oratorium, klassisches Kunstlied und Musical. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei unserem Vortrag dieser schönen Lieder und Unterhaltungsmusik aus der guten alten Zeit.

Solisten aus Neuffen:

  • Sopran: Renate Schilling
  • Bassbariton: Oliver Erb
  • Violoncello: Jürgen Biesinger
  • Klavier und Leitung: Edmund Dollinger

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach
