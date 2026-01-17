Zum wiederholten Male zu Besuch in Bad Urach: Die Gesangsgruppe mit Instrumentalbegleitung "Die Evergreens" aus Neuffen.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm von Instrumental- und Vokalmusik aus Oper, Oratorium, klassisches Kunstlied und Musical. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei unserem Vortrag dieser schönen Lieder und Unterhaltungsmusik aus der guten alten Zeit.
Solisten aus Neuffen:
- Sopran: Renate Schilling
- Bassbariton: Oliver Erb
- Violoncello: Jürgen Biesinger
- Klavier und Leitung: Edmund Dollinger
Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach
