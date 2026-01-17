Zum wiederholten Male zu Besuch in Bad Urach: Die Gesangsgruppe mit Instrumentalbegleitung "Die Evergreens" aus Neuffen.

Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Programm von Instrumental- und Vokalmusik aus Oper, Oratorium, klassisches Kunstlied und Musical. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei unserem Vortrag dieser schönen Lieder und Unterhaltungsmusik aus der guten alten Zeit.

Solisten aus Neuffen: