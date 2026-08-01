Flamenco und Boleros: eine Reise von Andalusien nach Lateinamerika.

Schwungvolle Rumbas, feurige Sevillanas, lebensfrohe Alegrias und romantische Boleros: das Repertoire der beiden Gitarristen - zwischen Flamenco und lateinamerikanischer Musik - ist vielseitig und abwechslungsreich.

Ob rein instrumental oder mit Gesang, El Duo Doma schöpft aus vielen Quellen und versteht es, die vielen Facetten seines Konzertprogrammes auch mit unterhaltsamen Erläuterungen dem Publikum näherzubringen. Liebhaber der spanischen Musik erwartet ein Konzert voll ansteckender Vitalität und Hörvergnügen.