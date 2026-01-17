Kathrin Beddig "Fantasie und Feder"

Die klassische Flötistin und Komponistin Kathrin Beddig präsentiert ihr Programm zum 175. Geburtstag von Karl May.

Das Programm "Fantasie und Feder" entstand zum 175. Geburtstag von Karl May. Er schrieb seine Romane mit Fantasie und Feder und wollte damit nicht nur gut unterhalten, sondern auch Ideen für ein friedlicheres Miteinander vermitteln.

Dramatische Ereignisse in Karl Mays eigener Biographie und seine Gedanken über die Faszination der Freiheit verarbeitet Kathrin Beddig zu Musik für Querflöte, Blockflöte und Klavier, mit einem Stilmix von russischem Walzer, amerikanischem Swing und orientalischer Melodik. Neben Strukturen aus der minimal music und Zitaten aus indianischen Gesängen präsentiert sie auch einen Schuss Romantik.