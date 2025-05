Für Freunde der „böhmischen“ Blasmusik gibt es die Gelegenheit, die Kapelle "s'Pfullinger Blächle" im Musikpavillon Bad Urach zu hören. „s'Pfullinger Blächle" spielt in der sogenannten "7er-Besetzung", bestehend aus mehreren Blechblasinstrumenten und Schlagzeug, in Anlehnung an die ursprüngliche böhmische Besetzung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Eintritt: Kostenfrei