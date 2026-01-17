"The Craic" ist in Irland ein fester Begriff: auf Gälisch heißt es "Freude und Spaß haben" - und genau den bietet die Band.

Die vier Musiker spielen irische & schottische Folkmusik und manchmal auch etwas aus anderen Genres.

Der Schwerpunkt der Band liegt in der traditionellen Celtic Folk-Music mit Songs, Jiggs & Reels, sowie Folkmusik aus anderen Gegenden Europas. Ganz der irischen Tradition verpflichtet arrangiert die Band The Craic Tunes und Songs, die ihnen gefallen, die sie aufgeschnappt oder von befreundeten Musikern und Bands gelernt haben. So entstehen ganz individuelle Versionen „same, same, but different“.