Sonnwend 2018 der Herrenmühle

Alle sind herzlich eingeladen. Grill´s und die notwendige Hardware darum ist vorhanden. Die Musik ist wie üblich C Rock und alles darum herum. Grillgut, Getränke und Instrumente bitte mitbringen. Instrumente können mit eigenen Kabeln angeschlossen und vorab abgestimmt werden.

Über das wahrscheinlich älteste, historisch wertvolle Gebäude Obersontheims, die Herrenmühle, an der Straße nach Bühlertann ist leider nicht viel bekannt. Auch gehört es nur bedingt zu der Residenzzeit, da es bereits lange vor der Übersiedlung der Schenken von Limpurg nach Obersontheim bestand und die Jahreszahl 1.557 am Limpurger Wappen über dem alten Tor nach der Hauptstraße zu, wohl nur die Erwerbung durch Schenk Friedrich VII. Anzeigt. Schon im Gültbuch von 1.512 (eine Art Steuerbuch, in dem die Abgaben der Untertanen vermerkt wurden), wird eine obere Mühle erwähnt; dies ist eben die spätere Herrenmühle, die ihren Namen den späteren Besitzern, den „Herren“ - Schenken von Limpurg verdankt.

Die Mühle, mit ihren gut meterdicken Mauern und starken Deckenbalken und Säulen spielte schon zur Reformationszeit und im Bauernkrieg eine Rolle. Davon erzählt der spannende Roman „Der Herrenmüller zu Sontheim“. Dieser gibt zwar eine sehr anschauliches Bild vom Los der Bauern zu jener Zeit und ihrer Stellung zu den Grundherren, ist aber leider historisch an vielen Stellen nicht stichhaltig. So wird z.B. schon das heutige Schloß beschrieben, welches damals noch nicht stand, da es ja erst vom Schenk Erasmus 1.543 - 44 erbaut wurde. Auch der Pfarrer Kirschenbeißer nach geschichtlichen Quellen nicht in Bühlertann, sondern in Frickenhofen [bei Nürtingen, Anmerkung] gewesen, während der am Baueraufstand beteiligte Pfarrer von Bühlertann den Namen Held trug. Auch sonst hat sich der Autor einige dichterische Freiheiten erlaubt, die jedoch einem Romanschriftsteller zugestanden werden müssen.