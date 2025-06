Sonnwendfeier Ötlingen

Die traditionelle Sonnwendfeier begeistert seit über 25 Jahren Klein und Groß. Dieses Jahr mit Live-Musik von Superclusice! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt - genießen Sie einen lauen Sommerabend in malerischer Kulisse.

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ötlingen lädt am 05. und 06. Juli zur traditionellen Sonnwendfeier am Wasserhochbehälter ein. Am Samstagabend bringt Superclusice aus Weilheim das Tanzbein so richtig in Schwung! Als besonderes Highlight dürfen unsere kleinen Gäste das große Sonnwendfeuer mit Fackeln entzünden. Beim Frühshoppen am Sonntag lassen wir das Wochenende gemütlich ausklingen. Für das leibliche Wohl ist mit Speis und Trank wie immer bestens gesorgt.