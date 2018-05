Dies ist in Kürze ein kleiner geschichtlicher Rückblick zur Sonnwendfeier, um das Brauchtum wieder aufleben zu lassen, das ansonsten in Vergessenheit gerät, wenn wir dieses nicht weiter pflegen und wieder beleben und weitergeben, was in weiter Vergangenheit unsere Vorfahren erlebten und gefeiert haben.

Nach den düsteren Wintermonaten werden die Tage alljährlich am Ende Dezember immer längerund die Nächte immer kürzer. Nach dem längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, wandelt sich das Ganze jedoch wieder ins Gegenteil. Warum aber begehen geradean diesem Wendepunkt, der so genannten Sommersonnenwende, so viele Völkertraditionell ein Fest? In Schweden heißen die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende "Mittsommer", in anderen Ländern "Johannisfest".

Sommersonnenwende:Heidnische Bräuche im religiösen Fest

Ursprünglichhaben diese Feste zur Sommersonnenwende einen heidnischen Ursprung, in deren Mittelpunkt vor allem der Sonnengott stand: An diesem langen Sonnentag kamen seine Kraft und Wirkung auf die Natur und die Ernte so richtig zur Geltung -besonders in nordeuropäischen Ländern, wo die Sonne im Sommer zum Teil garnicht mehr untergeht. Das volle Licht und Leben erstrahlte also - das genossendie Menschen in vollen Zügen, weil sie wussten, dass von nun an die Nächte wieder zunahmen. Und das taten sie schon lange, bevor sich der christliche Glaube in Europa durchsetzen konnte. Das Johannisfest als Gedenktag des Heiligen

Aber nach der Christianisierung passten heidnische Bräuche wie die Feste zur Sommersonnenwende und der christliche Glaube nicht mehr zusammen - deshalb hat die Kirche die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende religiös umgedeutet. Heute stehen die traditionellen Feste zur Sommersonnenwende im Zusammenhang mit dem Heiligen "Johannes dem Täufer" und tragen auch vielerorts einendaraus schließenden Namen. So heißt das Fest in Finnland zum Beispiel "Juhannus".

Am 24. Juni soll Johannes der Täufer geboren worden sein. Deshalb gedenkt die Kirche ihm an diesem Tag mit einem Fest, meist an dem Sonntag, derdem 24. Juni am nächsten liegt. Der Namenstag fällt damit in die Zeit der Sommersonnenwende. Das passte ganz gut zusammen, zumal im Johannesevangelium (3, 30) ein Täuferspruch geschrieben steht, der durchaus einen Bezug zurabnehmenden Länge der Tage zulässt: "Er (Christus; Anm. d. Red.) muss wachsen, ich aber muss abnehmen." Johannes der Täufer soll sehr enthaltsam gelebt, gepredigt und zahlreiche Menschen, darunter auch Jesus Christus, getauft haben.