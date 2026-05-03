Sonnwendfeier 2026 – Gemeinsam den Sommer begrüßen!

Am Samstag, den 13. Juni 2020, feiern wir wieder die Sommersonnwend in Talheim – ein stimmungsvolles Fest für Jung und Alt!

Das Team vom Bauwagen Talheim e.V. 1998 legt sich wie jedes Jahr ordentlich ins Zeug und errichtet einen beeindruckenden Holzstoß, der mit Einbruch der Dunkelheit entzündet wird und den Himmel erleuchtet.

Ab 19:00 Uhr sind wir für euch da und sorgen mit Speis und Trank für euer leibliches Wohl. Ob kühle Getränke oder leckeres vom Grill – für jeden ist etwas dabei!

Gute Stimmung, loderndes Feuer und ein gemütliches Beisammensein erwarten euch.

Alle sind herzlich eingeladen, mit uns den längsten Tag des Jahres zu feiern!

Euer

Bauwagen Talheim e.V. 1998