Shadows Acoustics am Neckarstrand

Shadows Acoustics: Gitarre, Gesang und Percussion im Dreiklang Shadows Acoustics – das sind drei Musiker, die mit einem bunt gemischten Programm quer durch die letzten Rock- und Popjahrzente ihren Spaß am Musizieren auf die Bühne bringen.

Was braucht ein Publikum mehr als eine klingende Gitarre, ausdruckstarken Gesang und passende Percussions? Shadows Acoustics laden ihre Zuhörer am Donnerstag, 9, Mai (Christi Himmelfahrt) um 18 Uhr an der Offenauer Uferpromenade ein, sich mitreißen zu lassen von Klang, Rhythmus und dem Gefühl der Songs. Beim Konzertabend am Neckarstrand hat jedes Lied das Potenzial, ein echter Hit zu werden. Und welcher Song setzt sich auf Platz 1 der ganz persönlichen Charts? Das Trio aus Hohenlohe wünscht allen Gästen auf der Johann-Michl-Promenade viel Spaß beim Herausfinden. Eintritt frei www.offenau.de www.shadow-music.com Info: Sängerin Nicole Schenk ist den Besucherinnen und Besuchern des Offenauer Kornlupferfests gut bekannt. Als Frontfrau der Formation „Shadows Revenge“ machte sie die Johann-Michl-Promenade regelmäßig zu ihrer Hausbühne bei der Rocknacht am Samstagabend. In diesem Sommer gibt es ein Wiederhören mit ihr in anderer Besetzung am Offenauer Neckarstrand.