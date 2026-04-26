Sonnwendfeier des Schwäbischen Albvereins

Tradition trifft Sommernacht: Sonnwendfeier an der Hohenloher Scheune.

Feiern Sie mit uns die längste Nacht des Jahres! Der Schwäbische Albverein lädt herzlich zur traditionellen Sonnwendfeier ein – ein Abend voller Gemeinschaft, Brauchtum und besonderer Atmosphäre:

Volkstanz & Brauchtum: Lassen Sie sich von den schwungvollen Darbietungen der Volkstanzgruppe begeistern, die das Fest mit traditionellen Tänzen bereichert.

Gemeinsames Singen: In gemütlicher Runde lassen wir bekannte Lieder erklingen. Stimmen Sie mit ein und genießen Sie das Miteinander unter freiem Himmel.

Das Sonnwendfeuer: Der Höhepunkt des Abends! Sobald die Dämmerung einsetzt, entzünden wir gemeinsam das große Feuer – ein magischer Moment für Jung und Alt.

Bewirtung in der Hohenloher Scheune: Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das Team der Hohenloher Scheune verwöhnt Sie den ganzen Abend mit regionalen Köstlichkeiten und kühlen Getränken.