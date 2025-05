Das traditionelle Sonnwendfeuer wird zum - 60 Jahre Odenwaldklub Hardheim - mit einer besonderen Vorstellung bereichert.

An der Wolfsgrubenhütte, am Grillplatz kann das Sonnwendfeuer ab ca. 20.00 Uhr entfacht, bis in die dunkle Nacht hinein brennen. Familien mit Kindern, andere Besucher erleben das Flair des Sonnwendfeuers. Bewirtung ist ab 18.00 Uhr. Man kann sich beim Holznageln ausprobieren.