Das Sonnwendfeuer ist eines der ältesten Feste des Jahres und markiert den längsten Tag und die kürzeste Nacht.

Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, wird dieser Moment seit Jahrhunderten mit einem großen Feuer gefeiert – als Symbol für Licht, Wärme und Leben.

Die Landjugend versorgt alle Zuschauer mit reichlich Getränken und Essen - sodass ein gemütliches Zusammensein gesichert ist.Das Sonnwendfeuer ist mehr als nur ein Fest – wer einmal dabei war, vergisst diesen besonderen Abend nicht so schnell.