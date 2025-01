Sonny Rollins Tribute & JAZZIFY (presented by HMDK Stuttgart)

Am heutigen Dienstag treten im BIX gleich zwei Formationen auf die Bühne — unterstützen Sie den Jazz-Nachwuchs und werden Sie Teil eines bunten Live-Programms!

SET 1: Sonny Rollins Tribute

Die Sonny Rollins Tribute Band entführt ihr Publikum in die Welt des legendären Jazzsaxophonisten Sonny Rollins. Mit einer außergewöhnlichen Besetzung aus Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug haucht das Trio seinen ikonischen Werken neues Leben ein. Den Saxophonisten (Kai Wieprecht) und Schlagzeuger (Mario Moser) verbindet eine langjährige musikalische Zusammenarbeit, geprägt durch gemeinsame Jazzworkshops, das Landesjugendjazzorchester und ihre Zeit an der Musikhochschule. Der Bassist (Boyang Zhang) , der derzeit seinen Master in Kontrabass an der Musikhochschule absolviert, ergänzt mit seiner virtuosen Spielweise die klangliche Balance des Trios perfekt. Geformt durch die Arbeit in einem Hochschulensemble, haben sich die drei Musiker ganz der Musik von Sonny Rollins verschrieben und interpretieren seine Kompositionen mit Leidenschaft und Esprit.

Besetzung: Kai Wieprecht (sax), Boyang Zhang (b), Mario Moser (dr)