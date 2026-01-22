Sonny Vincent

Er ist ein Urgestein der Punk-Rock-Szene, fast so was wie eine lebende Legende und – im absolut positiven Sinne – irgendwie auch der ewige Underdog: Im New York City der 1970er Jahre, als das Wörtchen „Punk“ eine Beleidigung und noch kein Genre darstellte, hinterließ er mit seiner Band THE TESTORS erste musikalische Duftmarken im Umfeld des CBGB’s und des Max’s Kansas City. Früh verstand er es, in seinem Adressbuch die Telefonnummern aller Musiker:innen zu notieren, auf die er traf. Eine clevere Angewohnheit, die es ihm später ermöglichte, illustreste Gäste für seine Platten und Live-Auftritte zu gewinnen, darunter (um nur einige zu nennen) Cheetah Chrome von den DEAD BOYS, Moe Tucker von den VELVET UNDERGROUND, Wayne Kramer von den MC5, Scott Asheton von THE STOOGES, Walter Lure von den NEW YORK DOLLS, Glen Matlock von den SEX PISTOLS, Captain Sensible, Brian James sowie Rat Scabies von THE DAMNED, Kim Shattuk von THE MUFFS, Bobby Liebling von PENTAGRAM oder Thurston Moore von SONIC YOUTH, und gemeinsam mit der Band ROCKET FROM THE CRYPT nahm er gleich ein komplettes Album auf.

Viele Jahre lebte er in Europa, war ständig auf Tour, bis ihn eine Familientragödie aus dieser Routine riss… Sohn, Schwiegertochter und Enkel wurden bei einer Gasexplosion sehr schwer verletzt, er kümmerte sich aufopfernd um seine Familie in den USA, seine Musikerkarriere legte er auf Eis. Nun ist er aber dabei sich in sein altes Rock’n’Roll-Leben zurück zu kämpfen, hat mit „Snake Pit Therapy“ ein neues Album veröffentlicht und ebenso ein gleichnamiges Buch, in dem er aus seinem bewegten Leben erzählt. Nach einem allerersten Konzert in Hamburg kommt er nun auch endlich wieder nach Stuttgart, unterstützt wird er dabei von Frank Ferrer (GUNS’N’ROSES) am Schlagzeug und Nils Finkeisen (DIE KRUPPS) an der Gitarre, sein Auftritt wird vom Filmemacher Danny Garcia aufgenommen werden, der eine Dokumentation über ihn macht.

Musikalisch erwartet einen weiterhin wilder, unter die Haut gehender Proto-Punk und klassischer, unzerstörbarer Punk-Rock’n’Roll der alten Schule, voller roher Energie, eingängiger Melodien und gesegnet mit dem Spirit der Siebziger Jahre.