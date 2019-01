Club Thing veranstaltet, wie bereits erwähnt, zum letzten mal das "Sons of the Fallen Nation". Club Thing verbindet viele gute Erinnerungen/Erfahrugnen mit dieser Veranstaltungsreihe und bedankt sich auch für den Support in den letzten Jahren.

Sie würden sich freuen, wenn ihr zusammen mit den Bands und Club Thing für den finalen Abriss des Clubs sorgen.

Line Up:

Lords of salem

https://www.facebook.com/lordsofsalemmusic/

Corexit

https://www.facebook.com/Corexit/

Problem System

https://www.facebook.com/problemsystem/

Fullblast

https://www.facebook.com/fullblastmetal/