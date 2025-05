Sonst Schoko!

Ein alltägliches Abenteuer mit wenig Prunk und Protz im portablen Eissalon für alle ab 5 Jahren Ein Gastspiel von Adeline Rüss

Die Schlange wird immer länger, die Eisverkäuferin immer ungeduldiger und Herr Moritz immer nervöser. Vanille, Schoko oder Himbeer? Was soll ich nur wählen? Mango? Pistazie? Joghurt-Zimt? Waffel oder Becher? So viel Auswahl! Vielleicht noch Sahne? Soße? Krokant? Streusel? Löffel? Serviette? Den schüchternen Herrn Moritz kann schon die kleinste Entscheidung zur Verzweiflung treiben. Und so zieht seine Unentschlossenheit beim Eiskauf eine Kaskade unerwarteter Ereignisse nach sich, die zu völligem Chaos führen. Eine Geschichte über die Unmöglichkeit, eine Wahl zu treffen, über bedrohliche Eistüten und den Mut zur eigenen Logik. Ein Aufruf zur Seltsamkeit!