Das Sontheimer Altstadtfest findet in Heilbronn-Sontheim zwischen der St.-Martinus-Kirche und der Alten Kelter statt.

Das Fest, das oft im zweijährigen Rhythmus gefeiert wird, bietet Live-Musik, kulinarische Angebote wie das „Café Ökumene“ und Auftritte lokaler Gruppen.

Vom 18. bis 19. Juli findet das Sontheimer Altstadtfest statt. Am Samstag und Sonntag werden „Gartenbrote“ und Wurstsalat angeboten. Zahlreiche leckere selbstgebackene Kuchen und fair gehandelter Kaffee laden an beiden Festtagen zu einer genussvollen Kaffeepause ein.