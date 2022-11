Sonus Brass – 11 Uhr

Die Blecharbeiter

oder Fünf Arbeitslose blasen der Tristesse den Marsch

Ein Konzert für Grundschulklassen und Familien mit Kindern

Sonus Brass

Stefan Dünser Trompete

Jan Ströhle Posaune

Harald Schele Posaune

Zoltán Holb Tuba

Attila Krako Trompete

Alle fünf haben gerade ihre Jobs verloren, große Sorgen und viel Zeit. Aus Langeweile stöbern sie in einem Haufen Blech herum. Und siehe da – der vermeintliche Schrott tönt, klappert und klopft, ganze Musikinstrumente lassen sich daraus zusammensetzen. Plötzlich spielt man zusammen – ein Erlebnis, das beflügelt. Sie beschließen als Band aufzutreten. Und da alle in ihren früheren Berufen mit Blech zu tun hatten, ist der Name der Band auch schnell gefunden: Die Blecharbeiter!

Mit österreichischem Charme und überraschend neuen Ideen verführen die fünf Vollblutmusiker von Sonus Brass ihr junges Publikum. Gefühl, Witz und musikalische Meisterschaft laden Klein und Groß zu musikalischen Abenteuern ein. Mit »Die Blecharbeiter« bringen Sonus Brass eine turbulente und mitreißende Musik-Komödie für Kinder ab sechs Jahren auf die Bühne. Die Geschichte wird mit wenig Worten und viel Musik von Duke Ellington, Nino Rota, Claude Debussy und anderen lebendig erzählt.