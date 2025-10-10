Squeeze Me

Auf Squeeze Me dem dritten Album von ​Sophia Kennedy wird das vermeintlich Harmlose ins Gegenteil gekehrt. Minimaler gehalten als ihre vorangegangenen Werke, gibt sich Kennedy auf Squeeze Me ihrem Talent für eingängige Melodien mit Popappeal und psychedelische Ausschweifungen hin. Fokussierter und dabei „poppiger“ denn je ist Squeeze Me Sophia Kennedys stringentestes Album, vielleicht sogar so etwas wie ein künstlerisches Manifest.·Squeeze Me ignoriert die Welt da draußen nicht, aber setzt ihr seine eigene entgegen. Eine Welt, die wir irgendwie kennen, aber so vielleicht noch nie gesehen haben.