TV-Reporterin Sophia Maier ist mit ihrem Buch „Herz aus Stacheldraht“ auf Lesetour und gastiert am Donnerstag, 09.Oktober um 18.30 Uhr im Esperanza in Schwäbisch Gmünd.

Ihr neues Buch ist ein Reportagebuch aus den Krisen- und Kriegsregionen der Welt und ein Plädoyer für mehr Mitmenschlichkeit. Sophia Maier, geb.1987, ist eine deutsche Journalistin und Kriegsreporterin mit langjähriger Erfahrung. Sie berichtet weltweit aus allen Krisengebieten mit besonderem Fokus auf Frauen und Kinder. Mit journalistischer Präzision und menschlicher Tiefe schafft sie ein Werk, das aufrüttelt – und zum Handeln bewegt.

Zwischen Krieg und Hoffnung – Ein Plädoyer für Menschlichkeit.

Was bleibt von der Menschlichkeit, wenn wir einfach wegsehen? „Herz aus Stacheldraht“ ist ein bewegender Blick auf die Wirklichkeit von Krieg und Flucht, ehrlich, nah und unbequem.

Die preisgekrönte Journalistin nimmt dich mit in die Krisengebiete der Welt: in die Ukraine, nach Afghanistan, Syrien, in Geflüchtetenlager im Libanon, Westjordanland oder nach Griechenland. Dort, trifft sie Frauen, Kinder, Familien, Menschen, die alles verloren haben.

Mit schonungsloser Klarheit erzählt sie von Zerstörung, Verlust und Hoffnung, stellt unbequeme Fragen zur Verantwortung des Westens und dokumentiert das Leben in Ausnahmesituationen.

Sophia Maier begegnet Menschen, die für Gerechtigkeit kämpfen und damit zeigen, dass Menschlichkeit nie ganz verloren geht. Ihr Buch ist eine Mahnung und ein Aufruf zum Hinsehen. Ein Plädoyer für Menschlichkeit.