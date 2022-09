Sophia (USA/GB)

Robin Proper-Sheppard war schon immer ein Wanderer. Ein metropoler Nomade.

Nachdem er als neugieriger 20-Jähriger beschlossen hatte, seine Heimatstadt San Diego, Kalifornien, zu verlassen, kaufte er ein One-Way-Ticket für einen Greyhound-Überlandbus und fragte sich, wohin die Straße führen würde. Und seitdem ist er auf diesem Weg. Dieser Weg hat ihn nach Berlin geführt, wo er heute lebt und aus seinem Live-and-Work-Aufnahmestudio in Kreuzberg heraus die Arbeit an Sophias neuem Album „Holding On / Letting Go“ fertiggestellt hat — über 5000 Meilen von seiner ersten Lebensstation entfernt, ist dies die neueste Wendung einer langen Reise, die vor dreißig Jahren begann, ohne dass er wirklich ahnen konnte, wohin sie gehen oder wo sie enden würde. Und was für eine Reise es bisher war.

Während das Album größtenteils von Proper-Sheppard im Semi-Exil in Los Angeles selbst aufgenommen wurde, konnte die Band, welche sich anschließend für die Unknown Harbors-Tour formiert hatte, ihm dabei helfen, ein neues Level in puncto Live-Intensität zu erlangen — etwas, das Sophia auf diesem Niveau zuvor noch nie ganz erreicht hatte. Die neue Besetzung aus Musikern, die er bei der Produktion anderer Künstler kennengelernt hatte, bestand aus Absolventen des Royal Conservatory of Gent (KASK); Sander Verstraete (Bass), Jesse Maes (Gitarre) sowie Bert Vliegen (Keys / Synths). Mit dem langjährigen musikalischen Vertrauten Jeff Townsin am Schlagzeug war diese Konstellation für Sophias Publikum etwas völlig Neues. Ein beeindruckendes und fulminates musikalisches Ungetüm. Die Band hatte bis dato noch nie eine solche Live-Dynamik entwickelt, und dieser Erfolg sollte die Zukunft von Sophia eindeutig prägen: Die leisesten der ruhigen Passagen werden in ein wunderschönes Ambiente getaucht und die lautesten werden wirklich die lautesten sein. Die Vorfreude auf die Shows im Winter könnte entsprechend kaum größer sein.

