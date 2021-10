Sophie Scholl – Porträt einer Widerständigen

Sophie Scholls 100. Geburtstag in diesem Jahr ist Anlass für eine Würdigung des Mitglieds der Widerstandsbewegung „Die Weiße Rose“. Sie wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren und am 22. Februar 1943 in München wegen „Hochverrats“ und „Wehrkraftzersetzung“ hingerichtet. Was musste geschehen, damit aus einem begeisterten Hitlermädchen eine entschlossene Widerstandskämpferin wurde? Unter dem Titel „Es reut mich nichts“ spürt der Theologe und Historiker Robert Zoske dieser Frage in seinem einfühlsamen Porträt nach. Anhand neuer Quellen und bisher unveröffentlichter Dokumente zeigt er Sophie Scholl, wie man sie bislang nicht kannte.

Eintrittskarten gibt es ab 23.10.2021 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.