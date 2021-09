Eine Frau, ein Zimmer, ein Leben.

Im Alter von acht Jahren schmiedet Sophie in ihrem Kinderzimmer zusammen mit ihrem Freund Daniel Zukunftspläne: Kinder auf keinen Fall, aber mindestens fünf Hunde und ein neuer Name, Kim zum Beispiel, denn Kim ist ein cooler Name!

Und achtzig Jahre später, wieder in diesem Zimmer, träumt Sophie, die immer noch Sophie heißt, von ihrer Mutter, die sie tröstet, von ihrem Vater, der ihr zeigt, was das Wesen der Zeit ist, und von ihrem Sohn, mit dem sie das Weltall betrachtet. Und von Daniel, der sich zu ihr setzt und ihre Hand hält.

Dazwischen läuft ein ganzes Leben ab – und eine Familiengeschichte. In zwölf unspektakulären, aber typischen Stationen entfaltet sich vor uns ein ganzes Leben, das um dieses eine Zimmer kreist, das erst Kinderzimmer ist, dann Jugendzimmer schließlich Besuchszimmer, bevor es das Sterbezimmer der Mutter wird. Sophie erbt das Haus, sie erbt das Zimmer, das für sie nun

auch das Zimmer ihrer Mutter ist.

Ein Bilderbogen, der ein Leben zeigt, mal banal, mal komisch, mal schmerzlich und immer wieder von der Liebe zwischen diesen Menschen erzählt, die manchmal nicht genug ist und manchmal so stark ist, dass sie ein Leben aufrichtet.

»Sophie« ist außergewöhnlich in der Beschreibung des gewöhnlichen Lebens, in dem wir einer Frau begegnen, die das Leben sammelt, bis es sich in ihr anreichert und sie gehen kann: Ein Menschenleben, das sich an anderen reibt, ohne zerrieben zu werden.

StZ: »Lakonisch, heiter und mit viel Tiefe: Im Stuttgarter Studio Theater führt die großartige Britta Scheerer ein ganzes Frauenleben vor – bis zum gar nicht bitteren Ende. (...) Ihre Kinder und ihre Männer, die im Rollenwechsel von Sebastian Schäfer und Stefan Maaß gespielt werden, sind keine Nebenfi guren. Und doch ist dieser an- rührende, tiefsinnige und von vielen Lachern begleitete Theaterabend ein Fest der Frauen. Gundi-Anna Schick als Sophies Mutter ist nicht nur in ihrer Abschiedsszene als lebensmüde, todkranke, aber immer noch eitle Frau überzeugend.(...) Dieter Nelle und Britta Scheerer ist mit dieser Arbeit wieder ein Theaterabend geglückt, in

dem Tiefgründiges heiter, ohne dickes Pathos erzählt wird.« Dorothee Schöpfer

Roos Ouwehand wurde 1968 in Leidschendam, Niederlande, geboren. Sie ist Schauspielerin und Drehbuchautorin und verfasste zahlreiche Kolumnen für das NRC Handelsblad. Nach der Schauspielausbildung schloss sie sich der Toneelgroep Amsterdam an. Bekannt wurde sie durch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. 2009 publizierte sie ein Buch über den Schauspieler Joop Admiraal. Roos Ouwehand lebt in Amsterdam. Ihr Debütfilm »Doris‹ kam im September 2018 ins Kino, die Dreharbeiten zu ihrem zweiten Film »Mi Vida« fanden im April 2018 statt.

Erschienen bei Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH