„Sophisticated Hillbillies“ sind per Definition „weltgewandte Hinterwäldler“. Wenn man in Owen und Weilheim wohnt, studiert ist und Musik aus den amerikanischen Hinterwäldern macht, erscheint dieser Name angemessen.

Paul Lawall und Martin Kade sind Vertreter der weltbekannten Owener Bluesgitarrenszene, der in New York geborene Alex Schultz, wohnhaft in LA und Weilheim, gibt dem Trio den internationalen Touch. Außerdem mit dabei ist der Kirchheimer Schlagzeuger Martin „Matze“ Müller. Die Musiker verbindet die Liebe zur Musik aus dem Süden der Vereinigten Staaten: Blues, Gospel, Country, Western-Swing und Jazz.

Ebenso zufällig wie zwangsläufig hat sich diese Band gefunden. Sie sind befreundet und wohnen nahe zusammen, da war es nur eine Frage der Zeit auch miteinander zu musizieren.

So hat sich eine kleine Band mit drei starken Bühnencharakteren und Stilistikern entwickelt. In einem stetigen Wechselspiel treten diese mal in den Vordergrund oder machen einen Schritt zurück, um so ein sehr vielseitiges und abwechslungsreiches Ganzes entstehen zu lassen.