Sorbische Hochzeitsperlen

Gastpiel des Sorbischen National-Ensembles Bautzen

Erleben Sie die schönsten Ausschnitte aus sorbischen Hochzeiten der Ober-, Mittel- und Niederlausitz samt Hochzeitsbräuchen mit ihren regional spezifischen Elementen und Trachten. Chor, Ballett und Orchester präsentieren typische Musik, Volkslieder und Tänze jener Regionen. Ein besonderes Erlebnis sind dabei die urwüchsigen Klänge der sorbischen Volksinstrumente, wie kleine und große sorbische Geige, Dudelsack und Tarakawa. Ein Fest slawischer Folklore entlang der Spree.

Das Sorbische National-Ensemble lädt sein Publikum ein, das Fest aller Feste in original sorbischer Art und Weise kennenzulernen. In diesem Bühnenprogramm feiern die Tänzer, Sänger und Musiker des Ensembles mit schwungvollen Tänzen und mitreißenden Klängen.

Vor der Vermählung musste schon früher kräftig gepoltert werden. Scherben bringen ja bekanntlich Glück und so zersplittern auch heute noch die Tassen und Teller zur ausgelassenen Feier, bei welcher meist die Dorfjugend zugegen ist. Die Tanz- und Gesangsszene »Dumpańca« (Der Polterabend), eine Uraufführung nach einer Komposition von Liana Bertók, läutet den Auftakt zur sorbischen Hochzeit ein. Der anschließende Hochzeitszug des Ensembles lässt das Publikum an vier typischen sorbischen Hochzeiten teilhaben. Neben der Blunoer, Schleifer und Niedersorbischen Hochzeit zeigt das Ensemble die, wohl heute noch am häufigsten stattfindende katholische Hochzeit aus der Region zwischen Bautzen und Kamenz.

In der Vergangenheit bezeichnete man als Mitgift eine Reihe von nützlichen Habseligkeiten, die einer Braut in die Ehe mitgegeben wurden. Neben Kissen, Decken und Werkzeugen floss da auch der ein oder andere Taler. In dem neuen Programm des SNE bringen die Künstler jedoch statt Haushaltswaren Werke bekannter sorbischer Komponisten wie Detlef Kobjela, Korla Awgust Kocor und Jan Paul Nagel auf die Bühne. Die Choreographien stammen u. a. von Juraj Kubánka, Mia Facchinelli und Jan Kozelnicky. Die Moderatorin Kristina Nerád begleitet das Publikum dabei durch den Abend.

Junge Besucher: Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.

Familienkarte: Zusätzlich ist bei allen ETS-Vorverkaufsstellen (nicht über den Web-Shop!) eine Familienkarte erhältlich, bei der auch Karten für Jugendliche bis 14 Jahre in der Kategorie A zum Preis von 8,00 € gebucht werden können. (max. 2 Erwachsene + 3 Kinder)