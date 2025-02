Sorbische Ostereier

In diesem Workshop tauchen wir in die sorbische Tradition rund um die detailreich verzierten Ostereier ein. Eine besondere Art der Gestaltung lernen wir mit der "Bossiertechnik" kennen, die in der Lausitz Brauch ist.

Wenn du Lust hast an kreativer Gestaltung, lade ich dich ein, an diesem Tag mit dabei zu sein! Dieser Kurs findet in Kooperation mit dem Fränkischen Museum Feuchtwangen statt. Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.