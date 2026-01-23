Sorcerer (FRA) + No Relief (UK) + tba (HC)

Sorcerer (FRA) und No Relief (UK) kommen im Februar auf Europatour und machen auch im Komma Esslingen halt.

Sorcerer hat sich über die Jahre in der europäischen Hardcore Szene durch ihren einzigarten Stil und energiegeladenen Auftritte einen Namen gemacht. Touren mit Arkangel und Guilt Trip bestätigen den Aufwärtstrend, den diese Band derzeit erfährt.

No Relief aus Brighton, England, sind eine der hoch gehandelten Hardcore Bands von der Insel. Nach ihrer Tour im letzten Jahr kommen sie nun wieder, um ihr Standing in der europäischen Hardcore Szene zu festigen. Mitreißend, ehrlich, kein Schnickschnack.