Sorglos Song Slam

Machen Sie sich das Leben leichter! „Es geht nie um den Sieg!! Es geht immer um die Songs!!!“.

Sechs wagemutige Liedermacher *innen treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Und die Jury seid Ihr. D.h.: Ihr als Publikum entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den Goldenen Blumentopf gewinnt.

Moderation: Tobias Dellit

Die heiligen Song Slam Regeln:

6 Teilnehmer (Solo oder Duo)

Looper erlaubt

Keine Cover

KeineRequisiten

Das Publikum hat immer (Un)Recht