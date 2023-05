Singer/Songwriter–Contest:

Kulturbüro Sorglos & Kulturhaus Schwanen proudly present:

„Es geht nie um den Sieg! Es geht immer um die Songs!“

6 wagemutige LiedermacherInnen treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Und die Jury seid Ihr. D.h. Ihr als Publikum entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Moderation: Tobias Dellit

Produktion: Stefan Kraft

Mehr Infos: kulturbuero-sorglos.de/sorglos-song-slam

Bewerbungen: songslam@kulturbuero-sorglos.de