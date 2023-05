Gemeinsam mit dem Kulturbüro Sorglos veranstalten wir den Sorglos Song Slam. „Es geht nie um den Sieg! Es geht immer um die Songs!“

Sechs wagemutige Liedermacher:innen treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Und die Jury seid Ihr. Das heißt ihr als Publikum entscheidet wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldnen Blumentopf gewinnt.

Die heiligen Song Slam Regeln

Sechs Teilnehmende (Solo oder Duo) | Looper erlaubt | Keine Cover | Keine Requisiten | Das Publikum hat immer (Un)Recht

Lust auf der Bühne dabei zu sein? Dann melde Dich bei UNS.