„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“ Fünf wagemutige Musiker*innen treten mit selbst geschrieben Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Sorglos-Bühne an, und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer Genre-Mischung, gezähmt nur von eurem Moderator Manuel Huth! Also vorbeikommen – Neues entdecken – mitreden und genießen!

Die heiligen Sorglos-Song-Slam Regeln: 4 Teilnehmer (Solo oder Duo) | Looper erlaubt | Keine (vor-) eingespielten Klänge | Keine Cover | Keine Requisiten | Das Publikum hat immer (Un-) Recht.