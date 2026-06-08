Sorry About Your Daughter aus Washington, D.C. gehören zu jener Generation von Bands, die in den 1990er Jahren aus dem Alternative- und Post-Hardcore-Untergrund her- vorgingen und sich mit einem melodischen, druckvollen und emotional aufgeladenen Sound einen Namen machten.

Seit ihrer Gründung 1992 verband die Band eingängige Hooks, rohe Gitarrenenergie und spürbare Spannung zu einem Stil, der ihr durch intensive Touren in den USA und Europa sowie starke Live-Shows einen festen Ruf in der Under- ground-Rockszene einbrachte.

In ihrer ersten aktiven Phase veröffentlichte die Band zwei Alben, darunter das 1996 erschienene Face auf Marlboro Music/Edel. Das Album wurde im legendären Inner Ear Stu- dios mit Don Zientara (Fugazi, Bad Brains) aufgenommen und von John Avila (Oingo Boingo) produziert — ein Werk, das den melodischen, kantigen und dynamischen Sound der Band bis heute prägt.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte Sorry About Your Daughter durch Airplay und TV-Präsenz: Die Songs „Scape- goat“ und „You Gave Up“ liefen bei MTV Europe und VIVA. Außerdem stand die Band mit Künstlern wie Joan Jett, Ice-T & Body Count, Alice Cooper, Scorpions, 311 und weiteren auf der Bühne.

2026 kehrt Sorry About Your Daughter mit neuer Energie nach Deutschland zurück — 30 Jahre nach der Veröffentli- chung von Face und 30 Jahre nach ihrer letzten Deutsch- landtour, damals unter anderem gemeinsam mit den Freaky Fukin Weirdoz. Für langjährige Fans ist es die Rückkehr einer Kultband, für neue Hörerinnen und Hörer die Chance, eine Band zu entdecken, deren Musik bis heute nichts von ihrer Dringlichkeit verloren hat.