Sorry, Baby

Agnes ist eine ambitionierte Juniorprofessorin, auf dem Wege Richtung Studienabschluss, doch ein traumatisches Ereignis reißt ihr Leben und ihre Pläne aus den Fugen.

Als sie durch ihren Doktorvater Professor Decker Opfer sexualisierter Gewalt wird, sieht sie sich nicht nur mit empathielosen Ärzten konfrontiert – auch innerhalb der College-Verwaltung wird der Vorfall lieber unter den Teppich gekehrt. Während Agnes Welt stehengeblieben scheint, dreht sie sich für alle um sie herum weiter.